UE: Von der Leyen saúda posse de Biden e Kamala e vê espaço para mais cooperação

20/01/2021 | 07:24



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, divulgou discurso, no qual celebra a posse nesta quarta-feira (20) do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Ela destaca a promessa de Biden de buscar curar uma nação "profundamente dividida" e também a esperança de que os EUA "voltem ao círculo dos países com opinião similar".

Von der Leyen qualifica a posse de Biden como uma vitória da resistência da democracia americana. "E uma prova cabal de que, uma vez mais, após quatro longos anos, a Europa tem um amigo na Casa Branca", afirma ela, citando também o fato de que Kamala Harris será a primeira mulher negra a ser vice-presidente do país.

A presidente da Comissão Europeia afirma que o bloco está pronto para "um novo começo com nosso parceiro mais velho e mais confiável", o que levou à adoção recente de uma nova agenda transatlântica. Ela cita áreas como clima, saúde, digitalização e democracia e diz que não há necessidade maior de cooperação global no curto prazo do que a luta contra a pandemia, "que tem sido tão devastadora dos dois lados do Atlântico".

Von der Leyen sustenta que um sinal importante seria o governo dos EUA entrar na Iniciativa Covax, que busca distribuir vacinas de modo igualitário pelo mundo contra a covid-19. Ela ainda celebra o fato de que o novo governo americano levará o país de volta ao Acordo de Paris, após Donald Trump ter abandonado a iniciativa climática.