Grande ABC supera marca de 3.800 mortos pela Covid

da Redação



20/01/2021 | 00:54



O Grande ABC ultrapassou ontem a marca de 3.800 mortes causadas pelo coronavírus. Com 21 registros em 24 horas, a região agora acumula 3.802 perdas desde o início da pandemia. Em relação aos casos, foram mais 417 notificações de segunda para terça-feira, com 107.799 no total.

As novas mortes foram registradas por Mauá (dez), São Bernardo (sete), Santo André (duas), São Caetano (uma) e Ribeirão Pires (uma). Apenas de domingo até ontem foram 56 perdas, com média de 19 por dia.

São Bernardo lidera os números regionais, com 1.298 mortes e 41.143 infectados, seguida por Santo André (948 óbitos e 32.037 casos), Diadema (594 perdas e 14.059 contaminados), Mauá (470 baixas e 9.419 registros), São Caetano (340 mortes e 6.671 infectados), Ribeirão Pires (122 perdas e 3.536 casos) e Rio Grande da Serra (29 baixas e 924 registros).

Com 331 registros em 24 horas, o Estado superou ontem a marca de 50 mil baixas pela doença, com 50.318 registros. Os 645 municípios computaram ainda 1.644.225 casos confirmados de Covid.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 70,5% na Grande São Paulo e 69,7% no Estado. O número de pacientes internados é de 13.937, sendo 7.845 em enfermaria e 6.092 em unidades de terapia intensiva.

O Ministério da Saúde voltou a registrar mais de 1.000 mortes em um único dia. Ontem, foram informadas pelos Estados mais 1.192 perdas, além de 62.094 pacientes infectados pelo coronavírus.

Com os novos óbitos, o total de vidas perdidas para a pandemia subiu para 211.491. Ainda há 2.843 falecimentos em investigação por equipes de saúde. Já em relação aos novos casos confirmados, o número de pessoas infectadas chegou a 8.573.864.

Ainda há 843.527 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Outras 7.518.846 pessoas já se recuperaram da doença.