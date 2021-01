Santo André anuncia dupla Minho e Giovanni Palmieri

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/01/2021 | 00:01



O Santo André anunciou mais dois reforços para o elenco que disputará o Campeonato Paulista, chegando a 13 jogadores contratados até agora. Desta vez, o lateral-esquerdo Giovanni Palmieri, 31 anos, ex-Cruzeiro-MG, e o atacante Minho, 29, que estava no Mirassol-SP, tiveram nomes revelados pelo clube.

Contratado pela equipe mineira em julho para a disputa da Série B do Brasileiro, Giovanni acabou escanteado pelo técnico Enderson Moreira. Ontem, nas redes sociais, o lateral disparou contra o Cruzeiro pela forma como foi tratado.

“Me despeço com o sentimento de que era para ter sido diferente. Agradeço a oportunidade e lamento muito como tudo ocorreu. Lamento a maneira como tudo foi conduzido. Fui marginalizado sem ter cometido nenhum ato de indisciplina. Fui impedido de fazer aquilo que mais amo por meses. Espero que ninguém nunca passe por isso”, publicou o jogador em suas redes sociais. Já em suas primeiras palavras com a camisa do Ramalhão, projetou com boas perspectivas este acerto com o clube. “A expectativa é enorme de vestir essa camisa, espero poder fazer meu melhor no Santo André. Quero entrosar o quanto antes com a rapaziada para chegar bem preparado, bem forte, para fazer campanha igual ou melhor que a do ano passado. A gente sabe que a cobrança vai ser grande, mas vamos estar focados no trabalho. Vamos unir forças para chegar firmes no campeonato.”

O atacante Minho, por sua vez, estava no elenco do Mirassol que terminou com o acesso para a Série C do Brasileiro. Agora, projeta ter sucesso com a camisa andreense. “O Santo André fez um ótimo campeonato no ano passado e espero poder ajudar da melhor maneira para que este ano seja ainda melhor que em 2020”, declarou o reforço.

De acordo com o executivo de futebol Edgard Montemor Filho, ainda deverão chegar mais dez jogadores para reforçar o elenco andreense.