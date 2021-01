Se houver nova eleição, sou o candidato natural, diz Roncon

Daniel Tossato



20/01/2021 | 03:19



Ex-vice-prefeito de Ribeirão Pires, Gabriel Roncon (PTB) nutre esperança de haver outra eleição na cidade e, se isso acontecer, se sente preparado para ser prefeiturável. O petebista se escora na esperança de que a Justiça retire o diploma do prefeito Clóvis Volpi (PL), que teve as contas rejeitadas.

Apesar de alegar que não acompanha a situação do processo pessoalmente, Roncon declarou que, caso a Justiça acene com possibilidade de novo pleito, o grupo político do qual faz parte deve entender que ele é o candidato natural, já que o ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) teve o nome indeferido na disputa. “Estou preparado, como candidato, caso haja nova eleição. Sei que a possibilidade é mínima, mas me sinto preparado. Como fui vice-prefeito, acredito que tenha que ser o candidato natural.”

A declaração do petebista reforça o estremecimento entre ele e Kiko que marcou os momentos finais da campanha. Aliados de Roncon entendiam que o vice deveria ser o candidato dada situação delicada de Kiko junto à Justiça Eleitoral. “Sempre respeitei as decisões do time político. Sempre fui fiel e leal ao (ex) prefeito Kiko. Em dado momento, acreditei que as coisas dariam certo. Mas não sei se resolveria, se sairíamos vitoriosos (da eleição).”