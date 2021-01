Rio Grande da Serra também escolheu profissional da enfermagem para vacinar

Matheus Moreira

Especial para o Diário



19/01/2021 | 20:57



Luzia Pauleto, 56 anos, técnica em enfermagem que trabalha faz 10 anos na UPA Vereador José da Rocha Gonçalves, em Rio Grande da Serra, foi a primeira pessoa a receber a dose da vacina no município. "Fico muito feliz. Esse é uma doença mundial e é um sentimento muito especial ser a primeira a receber a vacina. Espero que todos recebam as doses logo. O quanto antes, melhor, para acabar com essa doença logo", disse.

O prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da geladeira (Podemos), que acompanhou a etapa, desde a entrega das vacinas até a aplicação, revelou que esse é um momento único e é uma honra fazer parte. "É uma emoção muito grande, são vidas, não tem algo mais importante que isso. Mas será muito mais emocionante quando todos forem vacinados", declarou.

Para a secretária da saúde do município, Maria José Pereira Zago, o momento é crítico, mas esse é um primeiro passo importante. "Estamos felizes em poder começar essa vacinação. Os funcionários precisam desse cuidado. Eles estão na linha de frente, ou seja, precisam dessa atenção. Só gostaria que tivéssemos mais doses, para vacinar o máximo de pessoas possíveis."

A vacinação deve respeitar o protocolo do Estado, ou seja, os municípios têm uma ordem de quem irão vacinar. Em Rio Grande da Serra, das 440 doses, cerca 80 serão destinadas aos funcionários da UPA, depois as doses seguirão ao Caps (Centro de apoio psicossocial) do município, seguindo para as UBS, por fim chegarão até às instituições de linha de permanência de idosos.