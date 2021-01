Claudinho reúne nomes de grupos e cidades diferentes

Vanessa Soares Oliveira



20/01/2021 | 02:33



O prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), montou seu secretariado com figuras dos mais variados grupos políticos e cidades. No primeiro escalão, Claudinho recorreu a quadros que atuaram em Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e em outras gestões em Rio Grande.

O espaço mais destacado está com o grupo do ex-prefeiturável Carlos Augusto César, o Cafu, que foi candidato a prefeito pelo PT em 2004 e 2008. Cafu foi um dos fiadores da campanha de Claudinho ao Paço.

No grupo de Cafu estão a vice-prefeita Penha Fumagalli (PTB), sua ex-mulher e que é secretária de Educação, e Cássio Pegoraro, ex-secretário de Finanças no governo de Ramon Velásquez (PT) e que retorna à função com Claudinho. Vale lembrar que o irmão de Penha, Charles Fumagalli (PTB), não só se elegeu vereador como será o presidente da Câmara.

Passou por Cafu também a chegada de Ronaldo Feitosa, titular de Assuntos Jurídicos. Feitosa foi secretário de Governo no fim do mandato de João Avamileno (ex-PT, atual Solidariedade) em Santo André e depois foi comandante da Comunicação na gestão de Carlos Grana (PT), também em Santo André.

Figuras próximas de Adler Kiko Teixeira (PSDB), ex-prefeito de Ribeirão Pires e de Rio Grande da Serra, foram contempladas. Kiko auxiliou, nos bastidores, a candidatura de Claudinho, que rivalizou e derrotou Marilza de Oliveira (PSD), candidata bancada pelo ex-prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania).

Nilton de Paula (PSDB), que chegou a anunciar pré-candidatura à Prefeitura de Rio Grande e recuou por intermédio de Kiko, será secretário de Desenvolvimento Econômico. O ex-vereador Pedro Wilson, conhecido como Bacalhau, foi nomeado secretário de Governo e será uma das peças centrais da gestão. Bacalhau, que sempre foi próximo de Kiko, ainda emplacou a mulher, Samara Pavani Estanguera, como titular de Meio Ambiente – ela foi secretária do setor na gestão de Maranhão, quando havia sinergia política entre Maranhão e Kiko.

Gilvan Mendonça (PDT), que tem passagens por administrações em Rio Grande, foi indicado para a Secretaria de Política e Promoção Social. Outra que regressa, depois de atuação na cidade é Maria José Pereira Zago. Foi secretária de Saúde com Kiko e retorna à função.

Ainda de Santo André, Claudinho trouxe Emerson Honorato para ser responsável pela área de Cidadania e Ação Social. Honorato tem passagem pelo governo de Grana. De Mauá, o advogado Daniel do Amaral, que atuou na gestão de Alaíde Damo (MDB), reforça a equipe de Claudinho para ser secretário de Administração.

Emerson Gilarde, que atuou em Ribeirão Pires, coordenará o setor de Esportes.