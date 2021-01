Plano de vacinação em debate na região

Raphael Rocha



20/01/2021 | 02:28



O governador João Doria (PSDB) correu para, no domingo, dar início à vacinação contra a Covid-19 no Estado tão logo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o uso emergencial da Coronavac e da AztraZeneca. Mas toda pressa para começar a vacina não foi sucedida de plano desenhado para os municípios. Na segunda-feira, secretários de Saúde das cidades do Grande ABC se reuniram para discutir o calendário de vacinação. Não esconderam a pouca informação e o raro amparo da Secretaria do Estado da Saúde. Pressionaram por notícias do titular de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, que integra o comitê de contingência estadual contra o novo coronavírus, mas nem mesmo Reple conseguia elucidar as dúvidas. Todos estavam à espera da vacina. Mas a pressa vista no domingo já causa preocupação nos gestores sobre eventuais atropelos no processo na região.

Conversa

Antes de conceder entrevista a este Diário, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL) reservou um tempo para conversar com o diretor superintendente do jornal, Marcos Bassi. O assunto foi justamente a política da cidade.