Leicester City derrota o Chelsea e assume a liderança provisória do Inglês

19/01/2021 | 19:55



Campeão de forma surpreendente na temporada 2015/2016, o Leicester City está firme na briga por mais um título do Campeonato Inglês. Nesta terça-feira, em partidas atrasada da 18.ª rodada, recebeu o Chelsea no King Power Stadium, em Leicester, e venceu por 2 a 0, assumindo de forma provisória da liderança da competição. Os gols foram marcados por Ndidi e Maddison.

Com o triunfo em casa, o Leicester City subiu para 38 pontos e ultrapassou o Manchester United, que tem 37 e um jogo a menos. Esse duelo será nesta quarta-feira contra o Fulham, em Londres. Outro que pode passar é o Manchester City, este com duas partidas a menos, sendo que uma delas também será nesta quarta contra o Aston Villa, em Manchester.

O time comandado pelo técnico Brendan Rodgers construiu a vantagem no primeiro tempo e apenas administrou o ritmo na etapa final. O volante Ndidi abriu o placar logo aos cinco minutos após pegar sobra na entrada da área e acertar lindo chute. Aos 40, Albrighton fez belo lançamento, Maddison dominou bonito e tocou na saída do goleiro Mendy para definir o resultado.

O Chelsea, em um momento conturbado e com rumores de uma demissão do técnico Frank Lampard, aparece na oitava colocação com 29 pontos, agora mais distante da luta pelo título. A reabilitação pode acontecer neste final de semana pela Copa da Inglaterra contra o Luton Town, da segunda divisão, em casa, pela quarta fase.

Também nesta terça-feira, o West Ham bateu o West Bromwich por 2 a 1, em Londres, e subiu para o sétimo lugar, com 32 pontos. Os gols foram de Jarrod Bowen e Michail Antonio. O brasileiro Matheus Pereira descontou para os visitantes, que estão na zona de rebaixamento com 11 pontos na 19.ª colocação.

Pela Copa da Inglaterra, no jogo que completou a terceira fase, o Southampton ganhou do Shrewsbury Town, da terceira divisão, por 2 a 0, em casa, e avançou para enfrentar o Arsenal. O duelo pela quarta fase será neste sábado, em Southampton.