"Me sinto vitorioso", disse o primeiro imunizado de São Caetano

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



19/01/2021 | 19:32



O auxiliar de enfermagem Felipe Maciel Campagnoli, 34 anos, foi o primeiro morador de São Caetano a receber a vacina contra a Covid-19. Ele atua na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) cuidando de pacientes da doença desde o início da pandemia. "Eu soube na hora que iria tomar a vacina. Me sinto vitorioso", afirmou.

Integrante da chamada linha de frente, ele usa as redes sociais para levar mensagens religiosas e também para conscientizar sobre os perigos do coronavírus. Em um deles, de 22 de dezembro, relata com detalhes o diálogo dos médicos com pacientes que será entubado e também o diálogo via chamada de vídeo com a família, com frase do tipo “diga a minha filha que eu a amo” e “o carnê do plano funerário está na gaveta”.

Felipe comentou também sobre o desrespeito das pessoas que superlotam bares e outros estabelecimentos desprezando a doença.

"Este foi um caso que me emocionou muito. Era um sapateiro, muito religioso, que tinha certeza que sobreviveria. Mas, infelizmente, morreu", relembra.