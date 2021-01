Técnica de enfermagem recebe a primeira dose da Coronavac em Diadema

Yara Ferraz

19/01/2021 | 19:09



Teve início no Quarteirão da Saúde, em Diadema, a vacinação contra a Covid-19 com a aplicação da Coronavac - imunizante produzido em parceria entre o instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac - em profissionais da saúde. Foram escolhidos três trabalhadores da área para representar toda a categoria do município. Josefa Pinheiro da Silva, 59 anos, conhecida como Jô, é técnica de enfermagem e foi a primeira a ser vacinada no município. “Estou me sentindo privilegiada. Amo minha profissão. Tivemos dificuldades para lidar com a doença, mas eu sei que fiz a coisa certa ao não me afastar.”, disse ela que tem problemas no coração.

Na sequência, Daniela Carla Lima, 39 anos, técnica de enfermagem do Hospital Municipal, também foi vacinada. Atualmente, ela atende na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) destinada a atender os pacientes com coronavírus. “Acompanhamos muitas perdas e esperamos que agora nós só tenhamos a comemorar “, disse Daniela. Por último, foi imunizado o médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Carlos Lins, 57. "Não ter possibilidade de ficar com entes queridos foi muito duro. Sou grato por ter recebido a vacina.”