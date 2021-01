Guarani fecha preparação com dúvida no ataque e quatro novidades contra o Vitória

19/01/2021 | 18:27



O técnico Felipe Conceição comandou nesta terça-feira o último treinamento do Guarani antes da partida desta quarta contra o Vitória, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Em relação ao time que foi goleado pelo Cuiabá por 4 a 0, na Arena Pantanal, em Cuiabá, na semana passada, Felipe Conceição deve realizar quatro mudanças. O goleiro Gabriel Mesquita, o zagueiro Wálber, o meia Lucas Crispim e o atacante Waguininho estão curados da covid-19.

Recuperado de uma lesão que o tirou dos gramados por 45 dias, o atacante Júnior Todinho, que foi multado pela diretoria por ser flagrado em uma casa noturna sem o uso da máscara, pode aparecer no lugar de Eliel.

Além deles, o goleiro Jefferson Paulino e o zagueiro Victor Ramon, que estavam contaminados, ficam à disposição, assim como o meia Arthur Rezende, que volta após cumprir suspensão.

Por outro lado, 10 jogadores ainda cumprem o isolamento após testarem positivo para a covid-19 - Rafael Pin, Mateus Ludke, Bidu, Bruno Bianconi, Titi, Deivid, Giovanny, Caio, Renanzinho e Matheus Souza - e o lateral Cristovam cumpre suspensão. O zagueiro Bruno Silva continua com alguns sintomas e por isso segue de fora.

No meio da tabela de classificação, com 48 pontos, o Guarani tem remotas chances de acesso à elite e deve apenas cumprir tabela nessas últimas três rodadas.