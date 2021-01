19/01/2021 | 18:11



Em meio aos rumores de que Dakota Johnson e Chris Martin, vocalista do Coldplay, estão noivos, a atriz foi clicada com o suposto anel de noivado. Dakota foi clicada enquanto dirigia seu Mustang, e o anel de esmeralda em sua mão esquerda brilhava ao sol enquanto ela segurava o volante durante o passeio ao pôr do sol pelas ruas de Malibu.

Enquanto isso, novos boatos sobre o casamento dos artistas vem surgindo. De acordo com o Pinkvilla, quem estaria organizando a festa seria ninguém mais, ninguém menos do que Gwyneth Paltrow, ex-esposa do músico.