Restaurante de Giulia Costa promove festa durante a pandemia

19/01/2021 | 18:11



Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, teve seu nome envolvido em polêmica após o restaurante em que ela é sócia, FEU, promover uma festa no último final de semana, dias 16 e 17, em plena pandemia. Além da prática não ser recomendada pela Organização Mundial da Saúde, o estabelecimento não aderiu nenhuma medida de segurança contra a covid-19.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, em vídeos postados no Instagram, os convidados aparecem sem máscaras e não respeitando o distanciamento social.

Procurados pela colunista, a assessoria do restaurante declarou:

O Lamartine cabe mais do que o dobro de pessoas que estão sendo recebidas no FEU. Abrir com essa capacidade reduzida, de maneira legalizada e respeitando os protocolos sanitários, foi uma decisão dos sócios deste restaurante pop-up. A presença do DJ é constante, ele se apresenta no restaurante desde a inauguração. Não houve nada de diferente na sexta-feira passada. Como o restaurante estava mais vazio do que o normal, algumas pessoas ficaram de pé durante a apresentação do DJ.