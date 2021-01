Seade abre dados para comparar evolução do perfil de eleitores em SP

Wilson Marini

Da APJ



21/01/2021 | 00:42



29% dos eleitores deixaram de comparecer no Estado de São Paulo nas últimas eleições, o que significa uma parcela 40% superior à observada nas eleições de 2016 (para prefeito, vice-prefeito e vereadores). Significa que os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que tomaram posse em 2021 foram escolhidos por apenas 60,3% dos eleitores paulistas. Os dados constam de levantamento da Fundação Seade referentes às eleições. O Sistema de Informações Eleitorais contempla indicadores sobre as votações ocorridas no Estado de São Paulo desde 1974. O comparecimento baixo dos eleitores paulistas desta vez é atribuído principalmente à insegurança gerada pela pandemia do coronavírus.



As eleitoras e candidatas

A Fundação Seade apurou a evolução dos índices de participação das mulheres como eleitoras e candidatas em 2020:

? As mulheres representaram a maioria do eleitorado em quase três quartos dos municípios do Estado, tendo ultrapassado a participação dos homens na maior parte das cidades nas duas últimas eleições municipais. Os pesquisadores destacam que no pleito de 1988 a parcela de localidades com maioria feminina no eleitorado era de menos de 2%.

? A participação feminina como candidatas vem crescendo lentamente – ultrapassou o limite mínimo de 30% estabelecido na legislação de 2012 (31,4%) e chegou a 33,5% no último ano. Já entre os eleitos, 15,5% eram mulheres e 84,5% homens.



Por faixa etária

As eleições de 2020 tiveram a menor participação de pessoas com menos de 18 anos no Estado de São Paulo (apenas 101.606 eleitores, representando 0,35% do eleitorado). Em contrapartida, acompanhando o processo de mudança na estrutura demográfica, aqueles com mais de 70 anos passaram de 2,8% em 1992 para 9,8% no último ano. E aproximou-se da metade (44,9%) a parcela do eleitorado paulista que tem pelo menos o ensino médio completo.



Dados históricos

Na estatística da Seade, para o período entre 1974 e 1996, é possível a recuperação de dados dos candidatos mais votados e, para as eleições de 1998 em diante, há detalhamento dos resultados em cada município e o desempenho de todos os candidatos, com acesso a tabelas, mapas e o download dos microdados, de acordo com a escolha do usuário. A partir da seleção das categorias de interesse, obtêm-se o número de eleitores, abstenções, votos nulos, em branco, válidos e a votação alcançada pelos candidatos e partidos em cada uma das zonas eleitorais e municípios do Estado de São Paulo.



Dados históricos - 2

No módulo de histórico dos candidatos, buscando pelo nome ou apelido de qualquer pessoa que tenha disputado as 12 eleições realizadas entre 1998 e 2020, pode-se visualizar suas trajetórias ao longo destes pleitos, assim como consultar os resultados do partido e da coligação do candidato. As séries históricas desde 1988, com o número de eleitores, por sexo, faixa e etária e grau de escolaridade, estão também disponíveis no site, no sistema Seade Municípios.



Investimento

A Dori Alimentos S/A anunciou aquisição de uma unidade industrial em Marília, Interior Paulista, com área total de 159,6 mil m2. Com isso, a empresa passa a contar com três unidades fabris no município. Segundo a empresa, o objetivo é garantir a sustentabilidade para expandir o negócio, que vem apresentando crescimento consistente, e vai contribuir para para que aumente a sua participação na cadeia produtiva de amendoim. Novos produtos serão lançados.



Rota do clicloturismo

A Prefeitura de Louveira anunciou a criação de rotas turísticas que vão incentivar o cicloturismo no município, atrair visitantes e acelerar a economia desse setor da cadeia produtiva. O cicloturismo utiliza a bicicleta como meio de transporte em algum momento ou em todo o passeio. Representantes de grupos de ciclistas da cidade e da região discutem a criação das rotas, enquanto a prefeitura promete sinalizar e adaptar a Estação Ferroviária para servir como ponto de apoio para a saída e chegada dos ciclistas. Também está prevista a realização periódica de uma feira de trocas de produtos e equipamentos (Bike Fair), entre outras ações. (Jornal de Jundiaí, Rede APJ).



Agropecuária

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2020 alcançou R$ 871,3 bilhões, tornando-se o maior da série histórica desde 1989. O crescimento real foi de 17%. O segundo melhor resultado ocorreu em 2015, com R$ 759,6 bilhões.



No Grande ABC

? O Grupo Polar, de São Bernardo, que fabrica embalagens para transporte de testes de Covid-19 e de vacinas, além do gelo atóxico para armazenamento dos produtos e medidor de temperatura, viu seu faturamento crescer 10% no ano passado e atingir R$ 53 milhões. De olho na aprovação dos imunizantes contra o coronavírus, a projeção é ampliar os ganhos em mais 25%.

? A planta da GM (General Motors) em São Caetano vai fabricar mais um veículo – o sexto do portfólio atual da montadora norte-americana na região. A partir do Carnaval, a linha de produção já começa a receber os primeiros ajustes, e a expectativa é a de que a comercialização do novo modelo se inicie em junho. O lançamento faz parte do investimento de R$ 10 bilhões para as unidades da região e de São José dos Campos inicialmente previsto para 2020 e descongelado este ano. (Diário do Grande ABC, Rede APJ).