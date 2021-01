Nego do Borel pode ser preso por tentativa de feminicídio

19/01/2021 | 16:11



A situação de Nego do Borel com a justiça se agrava a cada dia. Além das acusações da ex-noiva Duda Reis, o cantor agora passará a responder pelas supostas agressões e tentativa de feminicídio contra sua ex-namorada Swellen Sauer, que na época também trabalhava como sua assessora de imprensa.

O inquérito foi aberto pela delegada Sandra Maria Pinheiro Ornellas, diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, do Rio de Janeiro, após Swellen fazer uma publicação no Facebook detalhando as agressões que sofreu em 2013.

Em entrevista para o jornal Extra, a delegada explica o caso:

O caso da Swellen é bem mais grave, porque ela relata, inclusive, situação que caracteriza tentativa de feminicídio. Tem as injúrias que ela relata, a lesão corporal, que é um soco que ela diz que levou na costela numa boate, e a tentativa de feminicídio, quando ela diz que ele tentou enforcá-la com um carregador de celular.

A delegada que investiga o caso já entrou em contato com Sauer para que ela compareça à delegacia na condição de vítima. Seu depoimento será crucial para esclarecer detalhes do ocorrido.

A DEAM de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, também registrou uma denúncia de ameaça contra Nego, após Duda Reis fazer novas acusações em um vídeo no Instagram. As unidades do Rio e de São Paulo, onde a ex-noiva do cantor fez sua primeira denúncia, agora trabalham juntas na resolução do caso.

Vamos trabalhar em conjunto. Os casos que ocorreram aqui serão organizados num inquérito para que o juiz daqui se manifeste, e a delegacia de São Paulo atuará ouvindo a Duda para que ela não precise vir ao Rio.

Segundo conta a delegada, um ponto importante dos casos de violência doméstica é que a palavra da vítima sempre tem um peso muito maior, já que esse tipo de crime costuma acontecer sem que haja testemunhas.

Devido a gravidade das acusações, a delegada ainda afirma que Nego pode ser preso:

Para que ele seja preso antes do processo, antes do julgamento final, é só vislumbrar que o fato de ele estar em liberdade coloca em risco àquelas que já foram vítimas dele ou ele pode quebrar a medida protetiva de Duda.

Sobre as novas acusações, o cantor se defendeu dizendo que não há nenhum boletim de ocorrência feito por Swellen na época, e que as agressões não aconteceram.