Lucas Lucco diz que pai teve alta após se recuperar da Covid-19, mas avô foi intubado

19/01/2021 | 16:10



Lucas Lucco voltou a usar o Instagram para pedir orações em nome de seus familiares que estão com Covid-19. Em vídeo, publicado no Stories na última segunda-feira, dia 18, o cantor sertanejo afirmou queu seu pai, Paulo Roberto teve uma melhora e teve alta do hospital, no entanto, seu avô Joaquim precisou ser intubado.

- Meus familiares melhoraram muito. Minha avó, meu pai saiu do hospital, teve alta e está em casa. Meu vô, infelizmente, de dois dias pra cá ele teve uma piora e teve de ser intubado pela primeira vez, disse ele, citando ainda a avó Júlia, que também foi diagnosticada com a doença e segue internada.

Lucco ainda afirmou que tem esperanças de que o avô se recupere:

- Mas não perdi as esperanças, minha família também. A gente está cheio de fé e esperança que ele vai melhorar logo. Nome dele é Joaquim, peço energias positivas e orações de vocês. Agradeço a Santa Casa que está fazendo o atendimento do meu avô. Ele é um senhor muito ativo, engraçado, muito gente boa.