Meghan Markle e Kate Middleton se reunirão mesmo com questões não resolvidas entre os príncipes

19/01/2021 | 15:10



Lembra que existe uma história de que Meghan Markle e Kate Middleton não são tão amigas assim? Pois agora, de acordo com o jornal britâncio Daily Mirror, o Príncipe William e a duquesa de Cambridge vão se reunir publicamente com Meghan e o Príncipe Harry em julho, apesar de ainda haver questões não resolvidas entre os casais. E isso fará, ainda segundo o jornal, com que as duas possam lavar a roupa suja que vem sendo esquecida com a distância entre eles.

O reencontro das duquesas, com expectativa de colocar os pingos nos is entre elas, já tem data para acontecer. O jornal afirmou nesta terça-feira, dia 19, que Harry comprou passagens para ele, a esposa e o filho para um passeio na Inglaterra no mês de julho. Isso mesmo! Eles devem ir a Londres e se reencontrar com o Príncipe William, a duquesa e os filhos do casal no evento de inauguração de uma estátua encomendada pelos dois em homenagem à mãe, Lady Di, que completaria 60 anos de idade no dia 1º de julho de 2021.

Lembrando que o último encontro de Harry e William aconteceu em março de 2020, no último compromisso que ele teve ao lado de Markle como representantes da realeza britânica - e quando a pandemia do novo coronavírus começou. Logo em seguida, eles oficializaram a renúncia das funções na Família Real e se mudaram para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde vivem hoje em dia.

E tem mais: uma fonte próxima aos quatro contou ao Daily Mail que há expectativas nesse encontro pelo fato de nesse último encontro entre eles houve muita tensão. Mas o distanciamento físico imposto pelo isolamento sugerido na pandemia teria amenizado o tal clima pesado, no entanto ainda há muito o que eles querem dizer um ao outro, o que deve acontecer nesse reencontro de julho.

- Não há nenhum indício de que esse relacionamento tenha voltado a ser aquilo que uma vez já foi. Em janeiro de 2021 eles praticamente não estavam se falando. O William estava com tanta raiva do Harry que ele chegou a faltar a um almoço com a presença do irmão. Eles andaram conversando no fim de 2020, fizeram videoconferências e trocaram presentes. Hoje há um oceano entre os dois, o que faz muita diferença. As coisas melhoraram, mas ainda há muita coisa a ser superada, eles vão precisar resolver isso tudo por um bem melhor. E a inauguração da estátua será o momento perfeito.

A estátua em homenagem à Diana será inaugurada no jardim do palácio de Kensington, onde ela viveu enquanto era casada com o Príncipe Charles, sendo que é a atual residência de William, Middleton e os filhos.