Autoridades da UE reforçam compromisso com euro forte e emissão de títulos verdes

19/01/2021 | 14:25



As principais autoridades econômicas da União Europeia reforçaram, nesta terça-feira, 19, o compromisso com o fortalecimento internacional do euro e com a emissão de títulos verdes. "Um euro mais forte reduziria nossa vulnerabilidade a choques externos", afirmou o comissário do bloco para a Economia, Paolo Gentiloni, durante coletiva de imprensa realizada após uma reunião do Ecofin, grupo que reúne os ministros de Finanças da UE.

Ao frisar que fortalecer o euro "é uma das prioridades" da UE, Gentiloni destacou que a moeda única é a segunda mais usada no mundo para transações financeiras. O vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, por sua vez, afirmou que um euro forte seria do interesse não só dos países do Velho Continente, mas do mundo todo. "A Europa está comprometida como o multilateralismo e a abertura econômica", declarou Dombrovskis.

De acordo com Gentiloni, o bloco comum irá impulsionar a criação de derivativos de commodities denominados em euro, principalmente no setor de energia, e impulsionar a emissão de títulos de dívida verdes. Ele reforçou que a UE precisa facilitar o acesso a mercados de ações e buscar uma cooperação econômica "mais justa" com os parceiros comerciais.

A implementação do euro digital também será uma prioridade, de acordo com a comissária da UE para Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e União dos Mercados de Capitais, Mairead McGuinness. Segundo ela, o bloco trabalhará, ainda, para manter o sistema bancário "forte, resiliente e bem-supervisionado", além de reduzir a dependência de bancos de investimentos estrangeiros.