Da Redação



19/01/2021 | 13:19



As doses da vacina Coronavac, do Instituto Butantan, estão previstas para chegar ao Grande ABC às 14h30. Elas sairão de Pinheiros às 14h e serão entregue no Centro de Zoonoses de Santo André. O início da imunização está prevista para às 19h - horário a ser consolidado na reunião do Consórcio às 15h.

Mais informações em breve.