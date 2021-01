Dicas para apostar em esportes a motor

Da Redação

19/01/2021 | 13:18



Assumir o desafio de apostar com sucesso em esportes motorizados requer a aplicação de algumas estratégias de jogo. Os esportes de velocidade são divertidos, principalmente quanto combinados à emoção das apostas online.

As principais casas de apostas de desportos motorizados, como Betway apostas desportivas, oferecem uma ampla variedade de mercados, desde veículos de rali até motos de Cross, e, claro, as corridas populares de Fórmula 1. Ganhar nas apostas de desportos motorizados é uma tarefa fácil, desde que se apliquem estratégias desportivas audazes e eficazes.

Se você está estreando em apostas esportivas online ou tem vasta experiência no campo e precisa conhecer outros mercados de apostas interessantes, este artigo é para você. Consolide a sua aposta a toda velocidade e siga as seguintes estratégias ratificadas por profissionais na matéria para ganhar dinheiro com os desportos a motor.

Aspectos gerais dos desportos motorizados

• Nos desportos motorizados é possível encontrar uma grande variedade de mercados nos quais se pode apostar, tanto em disciplinas automobilísticas como em motos de grande potência.

• A maior competição de automobilismo a nível mundial é a Fórmula 1.

• Ao apostar em esportes a motor você vai ter as maiores quotas de mercado. É possível até superar outras disciplinas desportivas mais populares, como o futebol.

• As apostas em esportes a motor são muito versáteis, em qualquer momento podem mudar e apresentar novos mercados.

• Uma das modalidades de apostas mais procuradas pelos jogadores são as apostas ao vivo.

Estratégias e dicas básicas para apostar em esportes motorizados

Nas corridas de automobilismo, os pilotos devem acumular pontos e ganhar as primeiras posições, especialmente no torneio de Fórmula 1. Mas existem também outros aspectos importantes, como as rotações, as características técnicas dos veículos, a distância do percurso, as rondas e a tabela de classificação.

Cada um destes fatores pode ser vinculante para obter a vitória. No entanto, alguns aspectos influenciam mais do que outros em certos esportes a motor. Tudo depende do tipo de esporte a motor que você escolher no momento de concretizar uma aposta.No caso da Fórmula 1, é possível encontrar muitos tipos de mercado. Os mais frequentes são: o piloto ganhador da próxima corrida, o piloto com melhor pontuação, os primeiros 10 lugares e piloto no pódio. O mercado de apostas não se limita às apostas acima mencionadas. Ele também abrange aspectos técnicos, como reabastecimento, estratégias de equipamento e classificação.

Aposta de volta rápida

Nem sempre o piloto mais rápido do dia ou o melhor monoposto ganha a corrida. Isso ocorre porque muitos pilotos favoritos nas corridas reduzem a velocidade como uma estratégia para manter os pneus, economizar combustível ou manter-se em uma determinada posição para ganhar a prova sem inconvenientes.

Além disso, os pilotos tentam alcançar o melhor competidor da corrida desenvolvendo velocidades mais altas nas voltas, ou na segunda e terceira posição.

Este é um momento estratégico para ver alguns outsiders, que obviamente não vão ganhar a corrida. Você também pode escolher o favorito para ganhar, o atual campeão, ou aproveitar a oportunidade para fazer uma aposta em a Betway por um piloto que você considere pode dar a volta mais rápida da corrida.

Top 10

Durante as corridas de automobilismo profissional existe um desgaste tanto nos veículos como nos motores, os pilotos sofrem do esgotamento próprio deste tipo de competições e em consequência os resultados são difíceis de prever ou, no pior dos casos, o favorito fica eliminado.

Os esportes motorizados como a Fórmula 1 não limitam a aposta apenas ao vencedor da corrida. Claro que o vencedor vai ocupar o primeiro lugar de acordo com os pontos acumulados, mas a soma dos pontos dos demais pilotos os coloca em segundo, terceiro, até a final que corresponde ao décimo lugar.

Concentre-se nos pilotos que podem ficar no top dos 10 finalistas. Analise o desempenho deles na corrida para aumentar suas chances de sucesso. Localize mercados nos quais você pode apostar pelos 10 primeiros ou pelos seis primeiros para prever os pilotos que ficaram no topo.