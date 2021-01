Tiago Leifert diz que Globo vai revelar dois participantes do BBB21 por vez; Pyong Lee conta que já sabe spoilers do programa

19/01/2021 | 13:10



Falta pouco! O apresentador do BBB21, Tiago Leifert revelou que serão anunciados dois participantes do reality por vez ao longo desta terça-feira, dia 19. O apresentador disse que os nomes dos escolhidos devem ser revelados nos intervalos comerciais a partir do Vale a Pena Ver de Novo:

- É hoje! Hoje é o Big Day, vamos revelar para vocês o time do BBB 21, jogadores e jogadoras, Pipoca e Camarote. A gente vai fazer isso a partir dos intervalos de Laços de Família, no Vale a Pena Ver de Novo, e a gente vai ao longo da programação, de dois em dois, mostrando quem é que vai jogar o Big Brother Brasil 2021.

Spoilers

E enquanto as especulações ganham força na internet, o YouTuber e ex-BBB Pyong Lee usou o Instagram Stories na última segunda-feira, dia 18, para revelar que já sabe quem são alguns participantes do BBB21. Pyong escreveu:

Acabei de confirmar alguns nomes do BBB21. Um deles fiquei em choque. 26 quartos reservados. Ainda pode depender de teste do Covid. Um nome que eu ainda não tinha visto. Um que eu já sabia confirmado. Um que não tenho certeza, mas as chances são gigantes. Dois nomes eliminados que já estavam confirmados.

Pyong também compartilhou a publicação enigmática de Boninho, o diretor do programa e circulou as letras F, K e V.

Quem também usou as redes sociais na segunda -feira, dia 18, para falar sobre o reality show, foi a atriz Larissa Manoela, que ganhou um kit BBB21. Fã do programa, Larissa compartilhou nos Stories os presentes que ganhou e mostrou que foi difícil decifrar o enigma para abrir o presente:

- Se fosse prova de habilidade, eu teria sido desclassificada, mas se fosse de resistência, eu resisti.

A atriz ainda brincou e disse que o roupão do líder ficou muito grande nela, assim como na cantora Manu Gavassi, que participou da edição do BBB20:

- Manu, acho que temos uma semelhança: ao vestir o roupão, a gente some. Eu me sinto pronta, pode vir BBB21.

Já o diretor Boninho, publicou no Instagram nesta terça-feira, dia 19, uma mensagem para os seguidores:

É hoje que o jogo começa.