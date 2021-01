19/01/2021 | 12:10



Sasha Meneghel e o namorado, o cantor João Figueiredo, escolheram um lugar paradisíaco para curtir as férias: o luxuoso hotel Azulik Tulum, que fica em Cancún, no México.

O casal está no hotel desde a última segunda-feira, dia 18, mas ainda não publicou nenhuma foto junto nas redes sociais. Eles apenas postaram vídeos e fotos mostrando a beleza do lugar no Instagram.

De acordo com o site do resort, as diárias começam a partir de 970 dólares, cerca de cinco mil 151 reais, e podem chegar a custar seis mil 250 dólares, aproximadamente 33 mil reais, dependendo da acomodação e regalias escolhidas.

Sasha Meneghel e João Figueiredo completaram um ano de namoro em dezembro de 2020.