Ben Affleck teria se separado de Ana de Armas por não querer mais filhos

19/01/2021 | 12:10



Como você viu, Ben Affleck e Ana de Armas teriam se separado e a notícia pegou o público de surpresa, gerando especulações sobre o motivo do término do namoro. Porém, apesar do casal ter dado sinais de que estavam caminhando para algo sério, alguns rumores apontam que o astro deu um fim no relacionamento por não querer mais filhos.

De acordo com o que fontes informaram para o site Page Six, Ben, que já é pai de Violet, de 14 anos de idade, Seraphina, de 11 anos, e Samuel, de 8, com a ex-esposa Jennifer Garner, e não tem interesse em ter mais herdeiros:

- Ele não se comprometeria a ter mais filhos. Ela está na casa dos 30 anos. Foi um empecilho. Ben não está em condições de começar uma nova família. Ele e Ana têm três empregos planejados. Sua família foi e continuará sendo seu foco.

Já para a revista People, uma fonte informou que o término do namoro aconteceu por telefone, mas que foi um ponto final amigável:

- Eles tiveram inúmeras discussões sobre o seu futuro e decidiram separar-se. Estão em pontos diferentes das suas vidas. Há um profundo amor e respeito entre eles.

Cartaz gigante

No mesmo dia em que a notícia de rompimento veio à público, um flagra inusitado deu o que falar nas redes sociais: uma foto de um cartaz gigante de Ana foi retirado da casa de Affleck e jogado no lixo. E apesar da teoria de fãs de que o homem mascarado que aparece nas imagens seria o irmão de Ben, Casey Affleck, o Just Jared desmentiu que a pessoa em questão fosse o ator. A explicação está na roupa do homem, um uniforme de uma empresa de paisagismo.

Novo visual

Enquanto isso, Ana de Armas mostrou que é adepta da máxima de vida nova, cabelo novo, e apareceu em um programa de TV ao falar de uma amiga, que era a convidada da atração. Nas imagens, a atriz aparece com os fios mais curtos em estilo chanel e franja.