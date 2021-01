Em foto fitness, Marcos Mion relembra brigas com Suzana Gullo após decidir viver como atleta: Demorou para aceitar

19/01/2021 | 10:10



Quem vê uma foto de Marcos Mion e Suzana Gullo exibindo o físico sarado juntos nem imagina o quanto foi difícil para que a esposa do apresentador aceitasse que ele vive como um atleta. No Instagram, Mion falou sobre o assunto e elogiou a companheira por conseguir posar igual a uma bodybuilder, como ele mesmo descreveu.

Demorou uns dez anos, mas finalmente Dona Suzana aprendeu a fazer cara de bodybuilder flexionando na frente do espelho. Um dos segredos para um casamento durar é não cobrar que o outro mude seu jeito ou personalidade, mas sim respeitar e contar que ele proponha um equilíbrio para uma convivência onde os dois tenham espaço e se sintam contemplados e prestigiados. As decisões tem que ser tomadas para o bem da família! Não para o bem individual. Como aprendi isso? Dona Suzana demorou muito para aceitar minha decisão de viver como um atleta. Mudou nossa rotina bastante e ela ficou muito, digamos ... pistola! Até que depois de muita conversa (treta!) ela realizou que eu sou feliz assim e que ela tinha que me respeitar, não me mudar, escreveu ele na legenda.

Mion ainda explicou que tudo ficou mais calmo entre os dois após eles descobrirem um equilíbrio na relação:

E eu propus um equilíbrio para nosso dia a dia continuar feliz. E o mesmo acontece do outro lado como, por exemplo, com as muitas viagens que ela ama fazer. É como ela é feliz. Eu respeito ao invés de reclamar que não posso ir junto, pois estou trabalhando. E ela propõe um equilíbrio...entenderam? E depois de um tempo a parceira(o) acaba gostando e se divertindo, como nessa foto.

Por fim, Mion elogiou a pose da esposa e mãe de seus três filhos:

Tem coisa mais linda que a carinha de bodybuilder dela?