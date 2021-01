Após atrasos na entrega de vacinas, mais Estados iniciam campanha de imunização

19/01/2021 | 10:05



Após falhas de logística do Ministério da Saúde que atrasaram a distribuição da vacina contra a covid-19, os Estados da Bahia, Pará, Alagoas, Sergipe e Paraíba começaram suas campanhas de vacinação na manhã desta terça-feira, 19. Outros cinco Estados e o Distrito Federal devem iniciar a imunização ainda nesta terça.

Na Bahia, a primeira pessoa a receber a Coronavac foi a enfermeira Maria Angélica de Carvalho Sobrinho, de 53 anos, que trabalha na linha de frente no combate à covid-19 no Hospital Couto Maia, em Salvador.

A técnica de enfermagem Shirley Cuimar Cruz Maia, de 39 anos, foi a primeira imunizada no Pará. Ela trabalha no Hospital de Campanha montado em Belém para atendimento aos pacientes da covid-19.

Na Paraíba, a escolhida foi a enfermeira Marineide Rodrigues Gouveia Ferreira, de 60 anos, que trabalha na linha de frente desde o início da pandemia. Por ser hipertensa, Marineide precisou assinar um termo de responsabilidade para atuar na área de covid do Hospital Clementino Fraga, na capital João Pessoa.

Em Sergipe, a enfermeira Sônia Aparecida Damásio, de 48 anos, foi a primeira imunizada. Ela é funcionária do Hospital de Urgência Governador João Alves Filho, principal unidade hospitalar do Estado.

No Estado de Alagoas, a campanha de vacinação teve início com Marta Antônia de Lima, de 50 anos, assistente social do Hospital da Mulher de Maceió.