Consórcio decidirá em assembleia à tarde o horário de início da vacinação

19/01/2021 | 09:59



Em reunião virtual do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que ocorreu às 9h desta terça-feira (19), os sete prefeitos da região optaram por realizar nova assembleia, às 15h, para definir o cronograma de vacinação, sobretudo para a primeira aplicação de cada cidade, prevista para acontecer às 17h de hoje, simultaneamente.

A decisão se deu, principalmente, porque a chegada das 39 mil doses da Coronavac na região ainda não têm confirmação de horário — a entrega estava prevista às 10h.

Pesidente do colegiado e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), explicou que a confirmação da chegada das doses deve ocorrer por volta do horário marcado para nova assembleia. "Está planejado para que as sete cidades comecem a vacinação de forma simultânea, claro que contando que as vacinas cheguem e com toda a logística desta entrega, que será confirmada às 15h", afirmou o tucano.

Serra anunciou ainda que o Consórcio enviará ao governo do Estado um ofício, no qual solicita informações sobre o critério utilizado para definição da quantidade de doses destinadas à região. “Queremos saber se o critério foi populacional para que possamos fazer um planejamento. (Questionamos) a quantidade de vacinas que serão enviadas (para o Grande ABC) nas próximas remessas, para que a gente possa ter um planejamento e vacinar toda a nossa gente”, pontuou o presidente do colegiado.