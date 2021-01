Túlio Rocha se pronuncia após ser apontado como pivô da separação de Lipe Ribeiro e Yá Burihan

19/01/2021 | 09:10



Faz pouco tempo que o término do noivado entre Lipe Ribeiro e Yá Burihan foi anunciado, mas os rumores sobre quem teria sido o pivô da separação não demoraram para aparecer.

Segundo o colunista Léo Dias, o influenciador Túlio Rocha foi tido como o pivô da separação do casal. Túlio participou do reality show De Férias com o Ex Brasil Celebs junto com Yá Burihan no ano de 2019.

De acordo com informações do colunista, Túlio nega qualquer envolvimento com o caso:

Nossa, de onde isso? Fake, muito fake. Eu só falei com a Yá um mês depois de ter saído do De Férias com o Ex. Depois, nunca mais nos falamos. Vi aqui no Instagram: a última vez foi 17 de dezembro de 2019.

Lipe Ribeiro e Yá Burihan terminaram o noivado no último sábado, dia 16.