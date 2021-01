Alemanha: CPI sobe 0,5% em dezembro ante novembro e cai 0,3% na comparação anual

19/01/2021 | 07:08



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha avançou 0,5% em dezembro de 2020 ante o mês anterior. Na comparação anual, o CPI caiu 0,3% em dezembro passado, de acordo com a leitura final do dado, divulgada nesta terça-feira, 19, pelo instituto oficial de estatísticas do país, o Destatis. Os resultados vieram em linha com as projeções dos analistas consultados pelo Wall Street Journal. Foi informado também que o CPI subiu 0,5% na média anual de 2020. Na leitura harmonizada para a União Europeia, o CPI alemão subiu 0,6% em dezembro ante novembro, com queda anual de 0,7%. Os números também coincidiram com as previsões dos economistas ouvidos pelo jornal. Em todos os casos citados, os números confirmaram as leituras preliminares. (Com informações da Dow Jones Newswires).