Startup QuintoAndar começa expansão para o Nordeste

A startup de aluguel e compra de imóveis QuintoAndar está expandindo sua operação para o Nordeste, começando pelas capitais Salvador e Recife. A empresa liberou nesta segunda, 18, o cadastro de imóveis para aluguel no aplicativo - em fevereiro, a operação terá início de fato, com a abertura da plataforma para inquilinos.

O QuintoAndar atua hoje em 30 cidades brasileiras. Segundo a empresa, entrar na região Nordeste era um plano para 2020, que foi suspenso devido à pandemia. Porém, com a aceleração do negócio nos últimos meses, a ideia foi retomada e agora - a empresa encerrou o mês dezembro com cerca de 7 mil novos contratos fechados.

"Vimos uma retomada grande no segundo semestre e achamos que era um sinal do mercado para retomarmos o plano de expansão", afirmou Thiago Tourinho, diretor de operações do QuintoAndar, ao Estadão.

O mercado imobiliário teve um 2020 melhor do que o esperado no início da pandemia. Na cidade de São Paulo, por exemplo, as vendas de imóveis novos no acumulado de 12 meses até outubro chegaram a 51,2 mil unidades, alta de 13,1% ante o mesmo período de 2019, apontou o Secovi-SP, sindicato da habitação.

Segundo o executivo, o Nordeste é mais um passo para que a startup do setor imobiliário se nacionalize, em um cenário em que tem de enfrentar concorrentes também nascidas no digital, como a Loft e a EmCasa.

Neste primeiro momento, Salvador e Recife receberão só a operação de aluguel do QuintoAndar, e não a de compra e venda - este último serviço foi anunciado no fim de 2019 e cresceu ao longo do ano passado.

"A ideia inicial é que o aluguel seja uma porta, para entrarmos com compra e venda em seguida", disse Tourinho, sem mencionar datas. "Por enquanto estamos reforçando essa operação de compra e venda em São Paulo e no Rio." O objetivo desse serviço é intermediar compra e venda de casas, ajudando a reduzir o tempo necessário para a transação, facilitando, por exemplo, o acesso ao crédito.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.