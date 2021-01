Artilheiro Victor Sapo volta ao EC São Bernardo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/01/2021 | 01:02



O EC São Bernardo confirmou ontem um reforço de peso para o elenco que disputará o Campeonato Paulista da Série A-2. Vice-artilheiro da A-3 na campanha do acesso do Cachorrão, o atacante Victor Sapo regressa à equipe após disputar a Copa Paulista pelo XV de Piracicaba.

“Estou muito contente por voltar ao clube que realizei ótima temporada. Faço parte deste projeto e estou focado em ajudar o EC São Bernardo no cenário paulista. Quero fazer um ano mais produtivo do que 2020 e continuar lutando por conquistas com a equipe e individuais”, afirmou Sapo, autor de oito gols pelo time na A-3.

Segundo o atacante, o nível da A-2 será maior, mas ele confia em boa campanha do time. “É lógico que a técnica dos atletas aumenta bastante e o poder financeiro também. Porém, temos que ter o mesmo espírito e, assim, manter nossa essência. Sempre com os pés no chão, trabalhando e unidos em buscas dos objetivos.”