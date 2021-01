Reunião sobre corte de 50 na Saargummi fica sem desfecho

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



19/01/2021 | 00:10



Reunião realizada ontem entre o Sindicato dos Borracheiros da Grande São Paulo e representantes da Saargummi, que fabrica batentes de porta de borracha em São Bernardo, acerca da demissão de 50 funcionários devido à saída da Ford do País, terminou sem um desfecho.

De acordo com o presidente da entidade, Márcio Ferreira, a companhia mudou proposta do parcelamento das rescisões de três para seis vezes, alegando a falta de aportes da matriz e as dificuldades do mercado automotivo. Ferreira disse que, após muitas argumentações, ficou na mesa a proposta de manter parcelamento em três vezes, como havia sido apresentado inicialmente, mais a extensão do convênio médico por cinco meses. A Saargummi, que emprega 350, ficou de dar resposta, conforme Ferreira.