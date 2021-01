Jobson sofre grave lesão no ligamento no joelho e desfalca Santos na final

18/01/2021 | 22:57



O volante Jobson vai desfalcar o Santos na final da Copa Libertadores e não voltará a jogar tão cedo. Nesta segunda-feira, o clube revelou que o meio-campista sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito. Ele se contundiu no treino desta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

Após realização de exames, foi constatado que o meio-campista Jobson sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito. Desejamos ao nosso camisa 8 uma boa recuperação. Força, Jobson!", publicou o clube.

O Santos não realizou uma previsão sobre o período de afastamento dos gramados de Jobson, mas esse tipo de lesão demanda ao menos seis meses de recuperação. Assim, além de ficar fora da final da Copa Libertadores, diante do Palmeiras, em 30 de janeiro, não deverá retornar aos gramados antes do segundo semestre.

"Infelizmente, tive uma lesão no ligamento cruzado constatada nesta segunda-feira. Ficarei fora por um tempo, mas quero agradecer a cada mensagem de apoio que venho recebendo durante o dia. Agora é trabalhar muito para voltar o quanto antes. Família Santos, estarei na torcida sempre! Deus abençoe a todos", publicou o jogador nas suas redes sociais.

Jobson é um reserva importante do Santos, com 36 jogos disputados nesta temporada. E se tornou a segunda baixa do meio-campo para Cuca no mesmo dia. Também nesta segunda-feira, o volante Alison foi diagnosticado com o coronavírus. E iniciou período de isolamento, o que pode impedir a sua presença na decisão da Libertadores, por causa da proximidade do confronto.

Sem os dois meio-campistas, o Santos voltará a jogar na quinta-feira, quando enfrentará o Fortaleza, no Castelão, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este duelo, também não deve ter o zagueiro Luan Peres, em recuperação de entorse no tornozelo esquerdo.

Em compensação, Cuca deverá ter alguns reforços: John e Wagner Leonardo, recuperados do coronavírus, João Paulo, que cumpriu suspensão contra o Botafogo, e Lucas Veríssimo, que estava com uma virose.