Do Diário do Grande ABC



18/01/2021 | 20:08



O prefeito Paulo Serra (PSDB), de Santo André, acaba de anunciar que a vacinação contra a Covid-19 começa nesta terça-feira (19) com imunização simultânea nas sete cidades do Grande ABC na parte da tarde. Vão ser deslocadas 80 mil do doses da Coronavac do Instituto Butantan para a região, que começa a fazer parte do mapa da vacinação da pandemia.