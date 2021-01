Governo de SP lança campanha para reforçar importância da vacinação contra covid

18/01/2021 | 18:12



Entre as estratégias para reforçar o combate à covid-19, o governo do Estado de São Paulo lançou no domingo, 17, campanha reforçando a importância da vacinação e da Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com Sinovac.

O vídeo, de pouco mais de um minuto, diz que "a vacina do Butantan não é só a vacina que vence o coronavírus". "É a vacina que vence a incerteza, que traz de volta a esperança", diz. E reforça: "É do Butantan. É de São Paulo. É do Brasil."

A campanha começou a ser veiculada no domingo, após a vacinação da enfermeira Mônica Calazans, primeira pessoa a receber a aplicação do imunizante no País.

O evento ocorreu minutos após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso emergencial da vacina

A ação publicitária, que teve um investimento de R$ 12 milhões, será veiculada até o dia 31 de janeiro em todo o Estado, nos principais canais de TV aberta, rádios, revistas e redes sociais, de acordo com informações do governo do Estado.