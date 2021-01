Noah Centineo e Lana Condor reagem ao trailer do último filme da franquia Para Todos os Garotos e revelam cenas favoritas

18/01/2021 | 18:11



Se você pensa que é a única pessoa que ficou mega animada com o lançamento do último trailer do filme Para Todos os Garotos Que Já Amei: Agora e Para Sempre está muito enganado! Noah Centineo e Lana Condor, os atores que vivem o casal central da trama, Lara Jean e Peter Kavinsky, assistiram às cenas juntos e mostraram aquilo que mais gostaram no trailer do último longa da franquia inspirada na série de livros da escritora Jenny Han.

Juntos eles se emocionam, comentam curiosidades sobre as cenas que aparecem no vídeo, além de Lana falar qual dos vários beijos que eles dão que é aquele que ela mais gosta: o da formatura.

Fofos, né? Lembrando que o filme estreia na Netflix no dia 12 de fevereiro.