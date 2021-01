Enzo Celulari e Bruna Marquezine podem estar oficialmente namorando

18/01/2021 | 17:10



Depois de muito disse me disse sobre um possível envolvimento de Bruna Marquezine e Enzo Celulari e da informação de que tudo não passou de um romance virtual, parece que agora o relacionamento engatou de vez. Pelo menos é o que afirma o colunista Leo Dias na tarde desta segunda-feira, dia 18. Conforme informações divulgadas pelo jornalista, amigos dos dois confirmam que eles estão namorando oficialmente.

Aliás, existem informações de que os dois estavam em um hotel, mas para o colunista a atriz preferiu não se pronunciar. Procuradas, as assessorias de imprensa dos dois artistas não foram encontradas até o momento da publicação dessa matéria para confirmar o caso.

Para quem não se lembra, em 2020 surgiram os primeiros rumores de que eles estariam se envolvendo. Isso porque, de acordo com o jornal Extra, a atriz e o empresário, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, se aproximaram por conta do engajamento e envolvimento dos dois com causas sociais. Na época dos primeiros rumores, ainda de acordo com a publicação, a proximidade dos dois serviu para fomentar os projetos sociais de Enzo. Mas, segundo pessoas ligadas a ambos, não passou disso naquele momento.

Lembrando que Bruna não assume outro relacionamento desde que terminou com Neymar Jr., em agosto de 2019. Já Enzo estava solteiro desde fevereiro de 2020, quando seu namoro com a modelo Victoria Grendene chegou ao fim. Recentemente, no entanto, surgiram rumores de que ele estaria se envolvendo com uma influenciadora digital. Será que teremos fotinhos de casal em breve para desvendar logo esse mistério?