Duda Reis faz desabafo e acusa Nego do Borel de desrespeitar medidas protetivas: - Ele vai ser preso

18/01/2021 | 16:11



Após conversar com o Fantástico sobre seu relacionamento conturbado com Nego do Borel, Duda Reis voltou a falar do caso em suas redes sociais. Na última sexta-feira, dia 15, a Justiça concedeu o pedido de medida protetiva da atriz, e o músico não poderá mais citar ou ter qualquer tipo de contato com a ex-namorada. Porém, Duda alega que o cantor está descumprindo as medidas.

Em seu Instagram Stories, Duda conta, sem citar o nome de Nego, que ele vazou um áudio de uma conversa dela com uma amiga em outubro de 2020. O colunista Leo Dias teve acesso ao áudio vazado e nele, a atriz fala sobre a intenção de ficar com o irmão da amiga em questão, porém só quando ficasse solteira:

- Essa pessoa não respeita a medida protetiva e quer inverter um caso de agressão física, abuso psicológico, agressão verbal e sexo não consentido para isso. É sério? E sempre querendo me taxar como louca, clássico. - comentou Reis na rede social, se referindo ao áudio vazado.

A atriz também acusou o cantor de estar descumprindo a medida protetiva:

- Eu tenho uma medida protetiva contra essa pessoa e ela não pode fazer o que está fazendo comigo. Não pode falar de mim, não pode comentar publicações que eu esteja marcada, o que essa pessoa tem feito, não pode ligar para pessoas ao meu redor para tentar falar comigo, o que essa pessoa tem feito. Eu já tenho tudo gravado, tenho provas.

Ela continuou:

- Se ele continuar fazendo isso e quebrar todas as minhas medidas protetivas, é cadeia. Não tem outra coisa, ele vai ser preso. Ele está tentando me difamar a todo custo, o que é óbvio que uma pessoa sem argumentos vai tentar fazer.

Duda ainda agradeceu suas advogadas, Izabella Borges e Gizelly Bicalho, e avisou que elas já estão tomando as medidas necessárias em relação ao assunto. Ela também agradeceu Swellen Sauer, ex-namorada de Nego do Borel que também acusou o cantor de tê-la agredido:

- Eu vim agradecer e desejar os meus parabéns por você ter sido tão forte Swellen, e de você ter contato tudo o que aconteceu. Eu tenho certeza que você não contou nem a metade do que aconteceu, porque a gente sabe como ele é. Ele invés de se preocupar com isso, ele tá querendo me passar como mulher que traiu. Eu não traí ninguém, e mesmo se tivesse traído, não justifica o que ele está fazendo.