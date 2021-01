Gusttavo Lima teria tentado reatar com Andressa Suita outras vezes

18/01/2021 | 16:10



Como você viu, Gusttavo Lima e Andressa Suita deram o que falar mais uma vez após aparecerem juntos em Angra dos Reis no último domingo, dia 17. Após o flagra, o cantor conversou com o colunista Leo Dias e afirmou que está tentando reconquistar a ex. Mas essa não é a primeira vez que isso acontece.

De acordo com Leo Dias, amigos próximos do casal teriam afirmado que o cantor já teria tentado investir outras vezes em reatar o relacionamento, mas Andressa estava irredutível em sua decisão.

No último fim de semana, Gusttavo convidou a ex para passar um fim de semana com ele em Angra, mas que ainda é cedo para afirmar sobre a reconciliação:

- Ainda é muito cedo para falar em volta. Convidei Andressa para passar um fim de semana comigo, e ela veio. Em nome dos nossos filhos, resolvemos nos encontrar, disse ele ao colunista. O cantor e Suita são pais de Gabriel, de três anos de idade, e Samuel, de dois.