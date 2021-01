Kate Winslet comemora vacinação do pai contra a Covid-19

18/01/2021 | 16:10



Boa notícia! Roger Winslet, pai da atriz Kate Winslet, já está vacinado contra a Covid-19! Em entrevista ao podcast WTF with Marc Maron, a estrela de Titanic disse que está aliviada. Roger foi vacinado no Reino Unido, assim como outras celebridades.

- Meu pai foi vacinado. Ele tem 81 anos de idade, é um grande alívio. Ele tomou a primeira dose, agora temos que esperar a nossa vez.

Esperançosa, Kate contou que já até sonhou que estava sendo vacinada.

- Sonhei que tinha sido vacinada, mas a agulha entrou no meu braço e apenas metade do líquido tinha entrado. Eles tiraram a agulha e o líquido começou a espirrar em mim e no chão e ninguém sabia o que fazer.

Após viver uma epidemiologista no filme Contágio, de 2011, a atriz afirmou que se tornou mais consciente desde então.

- No início da pandemia, as pessoas achavam que eu era louca por andar de máscara, usar luvas e desinfetar tudo com álcool 70%. E então chegou o dia 13 de março e as pessoas falavam: onde eu consigo essas máscaras?