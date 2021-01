Produção brasileira de aço bruto tem queda de 4,9% em 2020

18/01/2021 | 13:10



A produção brasileira de aço bruto chegou a 31 milhões de toneladas no acumulado de janeiro a dezembro de 2020, o que representa uma queda de 4,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A produção de laminados no mesmo período foi de 21,7 milhões de toneladas, queda de 3,7% sobre o registrado no acumulado de 2019. A produção de semiacabados para vendas totalizou 7,8 milhões de toneladas de janeiro a dezembro de 2020, uma retração de 11,6% na mesma base de comparação. Os dados foram publicados pelo Instituto Aço Brasil.

As vendas internas foram de 19,2 milhões de toneladas de janeiro a dezembro de 2020, o que representa uma alta de 2,4% quando comparada com o apurado em igual período do ano anterior. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, o consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 21,2 milhões de toneladas no acumulado até dezembro de 2020. Este resultado representa uma alta de 1,2% frente ao registrado no mesmo período de 2019.

As importações alcançaram 2,0 milhões de toneladas no acumulado até dezembro de 2020, uma retração de 14,3% frente ao mesmo período do ano anterior. Em valor, as importações atingiram US$ 2,1 bilhões e recuaram 13% no mesmo período de comparação. Já as exportações atingiram 10,7 milhões de toneladas, ou US$ 5,4 bilhões, de janeiro a dezembro de 2020. Esses valores representam, respectivamente, retração de 16,1% e 26,6% na comparação com o mesmo período de 2019.

Dezembro

Em dezembro de 2020, a produção brasileira de aço bruto foi de 2,9 milhões de toneladas, um aumento de 17,2% frente ao apurado no mesmo mês de 2019. Já a produção de laminados foi de 2,1 milhões de toneladas, 41% superior à registrada em dezembro de 2019. A produção de semiacabados para vendas foi de 616 mil toneladas, uma queda de 29,4% em relação ao ocorrido no mesmo mês de 2019.

As vendas internas avançaram 28% frente ao apurado em dezembro de 2019 e atingiram 1,8 milhão de toneladas. O consumo aparente de produtos siderúrgicos foi de 2,0 milhões de toneladas, 30,2% superior ao apurado no mesmo período de 2019.

As exportações de dezembro foram de 766 mil toneladas, ou US$ 434 milhões, o que resultou em queda de 24,1% e 13,5%, respectivamente, na comparação com o ocorrido no mesmo mês de 2019.

As importações de dezembro de 2020 foram de 204 mil toneladas e US$ 205 milhões, uma alta de 53,0% em quantidade e 38,5% em valor na comparação com o registrado em dezembro de 2019.

Confiança

O Instituto Aço Brasil informou que o Indicador de Confiança da Indústria do Aço (ICIA) de janeiro de 2021 ficou estável na comparação com o mês anterior, em 78,9 pontos. A estabilidade frente ao mês de dezembro, após duas quedas consecutivas, ainda mantém o ICIA em patamares historicamente elevados, segundo a entidade.

O indicador de situação atual ficou em 83,2 pontos, um recuo de 3,3 pontos frente ao registrado no mês anterior. O indicador de expectativas para os próximos seis meses passou cresceu 1,6 ponto na mesma comparação, para 76,7 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam confiança, enquanto valores abaixo de 50 pontos apontam falta de confiança.

O índice que mede as condições atuais da economia brasileira cresceu 4,7 pontos, para 78,0 pontos. Já o índice que mede a confiança sobre as condições atuais da empresa dos entrevistados recuou 7,3 pontos, para 85,8 pontos. O índice que mede as expectativas sobre a economia brasileira para os próximos seis meses retrocedeu 6,2 pontos, para 67,1 pontos. O indicador de expectativas sobre a própria empresa para os próximos seis meses expandiu 5,6 pontos e atingiu 81,6 pontos.