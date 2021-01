Wesley Camargo, filho de Luciano, se defende de acusações contra ele e sua mãe

18/01/2021 | 13:10



De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Wesley Camargo e sua mãe, Cléo Loyola, estão envolvidos em mais uma polêmica. Uma dona de casa chamada Eliana Rocha entrou na justiça contra o filho e a ex do cantor Luciano Camargo, acusando-os de ter enviado ofensas contra seu filho:

- Meu filho era fã da mãe dele. Alguém hackeou o perfil e fizeram postagens ruins sobre a Cléo. Eles não acreditaram na nossa versão e começaram a mandar áudios e vídeos nos ofendendo, fazendo ameaças e espalhando que nós estávamos promovendo uma rede de fake news. Em um áudio, Wesley chamou meu filho de macaco - alegou a dona de casa em entrevista para a colunista. O advogado que defende Eliana também falou com Fábia:

- O mais grave é um áudio que se refere ao filho de Eliana, um menor, de macaco, homossexual e o manda comer bananas, entre outras ofensas. A pessoa se apresenta como Wesley Camargo na gravação e é isso que nós queremos saber. Eles têm que provar que não é. Agora, a Cléo Loyola aparece nos vídeos fazendo ameaças e nós vamos tomar também medidas contra ela.

Wesley, também em conversa com a colunista, se defendeu das acusações:

- Não conheço essas pessoas. De forma alguma fiz isso e é uma calúnia, uma difamação. Estou tomando ciência agora da situação e vou saber quais são as providências com os meus advogados.

Na manhã dessa segunda-feira, dia 18, Wesley falou sobre o caso em seu Instagram:

Bom dia. Sexta tive uma informação que estaria sendo denunciado por uma mulher que eu nunca a conheci (até o momento não recebi intimação nenhuma) com acusação que eu nunca cometi! Bom, ao invés de pessoas dar voz a uma mulher problemática deveriam era oferecer ajuda! Eliana Rocha e seu filho Moisés tem 10 denúncias no conselho tutelar. Observação: única informação que temos sobre o adolescente que não conheço, é que ele é fã absurdo da Day McCarthy e que é conhecido por querer a fama a qualquer custo junto com a mãe.

Até a publicação dessa matéria, Luciano Camargo não tinha se pronunciado sobre o caso envolvendo o filho. Procurada, a assessoria do cantor também não foi encontrada.