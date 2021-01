18/01/2021 | 13:10



Após o anúncio do fim do noivado entre Lipe Ribeiro e Yá Burihan, no sábado, dia 16, o influenciador usou o Instagram para fazer uma reflexão, dando indícios de que estaria se referindo ao término. No domingo, dia 17, Lipe postou uma foto nos Stories, em que aparece deitado no sofá e escreveu:

Meu canto preferido, minha paz. Tudo passa.

A foto foi feita no apartamento que Lipe dividia com Yá Burihan, que divulgou o fim do relacionamento através de uma publicação no Twitter.

Os influenciadores estavam juntos desde 2018, e Lipe fez o pedido de casamento no final de 2020, enquanto ainda estava no reality show A Fazenda 12. Lipe chegou na final do programa e ficou em quarto lugar.