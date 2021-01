Justin Timberlake fala pela primeira vez sobre o nascimento do segundo filho com Jessica Biel

18/01/2021 | 12:10



Justin Timberlake revelou como é ser pai de dois meninos! O cantor falou pela primeira vez sobre o nascimento do segundo filho, Phineas, no programa The Ellen DeGeneres Show, que vai ao ar nesta segunda-feira, dia 18.

Segundo a revista People, o cantor e ator de 39 anos deu alguns detalhes sobre o filho Phineas e a paternidade:

- O nome dele é Phineas. Ele é incrível e tão fofo. Ninguém está dormindo. Mas estamos emocionados. Estamos emocionados e não poderíamos estar mais felizes. Muito gratos.

A apresentadora Ellen DeGeneres relembrou que fez uma chamada de vídeo com Justin, na qual ele revelou que seria pai pela segunda vez:

- Eu acho que nós estávamos no FaceTime e você disse, Ei, você quer saber um segredo? e então Jessica entrou e você colocou a mão na barriga dela. Você disse: Vou ter outro bebê!

Justin também disse como ele e Jessica estão lidando com duas crianças, e como o primeiro filho, Silas, está se comportando com o irmão caçula:

- Não nos vemos mais. É muito divertido, isso é ótimo. Silas está superanimado. Agora ele está gostando muito. Phin não pode andar ainda ou persegui-lo, então vamos ver o que acontece.

Justin Timberlake e Jessica Biel são casados desde 2012 e têm dois filhos: Silas e Phineas.