Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Beatriz Bonemer fala sobre relação com padrastos

Que Fátima Bernarde e Túlio Gadêlha, e William Bonner e Natasha Dantas se dão bem mesmo depois do divórcio do jornalistas, isso todo mundo sabe. Tanto é que recentemente, depois da apresentadora do Encontro revelar um câncer no útero, a atual esposa do âncora do Jornal Nacional mandou um recado para Fátima.

Agora, no entanto, Beatriz Bonemer, uma das filhas do ex-casal, resolveu falar sobre sua relação com os padrastos. Ela respondeu as dúvidas de seguidores sobre sua relação com os novos companheiros dos pais ao aderir à brincadeira verdade ou mentira no Instagram. Assim, a jovem de 23 anos de idade respondeu a seguinte pergunta:

Verdade que você se dá super bem com a Natasha e o Túlio?.

Verdade, garantiu Bia, que é irmã de Laura e Vinicius, trigêmeos do ex-casal. E não foi só isso: em outra publicação, ela ainda contou que tem dividido seu tempo entre as casas de Fátima e William durante a pandemia.

- Agora na pandemia passo uma semana na minha mãe e outra semana no meu pai.

Quer mais? Pois em outro Story ela ainda contou aos risos que a mãe é uma ótima anfitriã para reuniões de amigos dos filhos.

- Ela ama, porque quando chamamos gente lá para casa é porque não vamos sair. Então, para ela é melhor ainda.

Legal, né?