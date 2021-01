Escola Livre de Teatro abre inscrições para aulas remotas

Da Redação



18/01/2021 | 11:57



A ELT (Escola LIvre de Teatro) de Santo André está com as inscrições abertas para os interessados em participar das aulas remotas dos 12 Terreiros de Estudo. Candidatos têm até o dia 7 de fevereiro para se cadastrar.



Os terreiros foram criados em 2020, já no formato virtual, para atuarem como um espaço de convívio e socialização do conhecimento, onde seja possível o estudo de outras narrativas de mundo e a discussão de novos modos de produção artística.



Entre as opções de temas estão “Canto e Musicalidade enquanto Instrumentos de Enfrentamento ao Cotidiano”, “Histórias do Teatro”, “Poesia Transfigurada – Ateliê da Escrita em Cena”, e “Dramaturgia do Sonho, da Memória e do Inconsciente”. As informações completas e os editais para cada um dos terreiros estão disponíveis no link http://www3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural/escola-livre-de-teatro-elt-abre-inscricoes-para-terreiros-de-estudos



Podem se candidatar a uma vaga nos Terreiros de Estudo pessoas interessadas de todo o país, desde que tenham idade acima de 18 anos.



“A ELT está trabalhando desta forma desde que ficamos remotos, pois compreendemos que diante da condição de distanciamento social seria possível desenvolver projetos em módulos, recebendo, além dos aprendizes das formações regulares, outras pessoas interessadas”, explicou a coordenadora pedagógica da ELT, Lígia Helena. Os candidatos passam por processo seletivo realizado também de forma virtual.



As turmas serão formadas com o número mínimo de 20 pessoas para cada curso. O candidato pode escolher os assuntos de seu interesse dentro do universo teatral e, inclusive, se inscrever em mais de um Terreiro de Estudo, desde que não haja choque de horários. Isso porque cada Terreiro terá cinco encontros sequenciais em modo remoto, sendo um encontro por semana, com quatro horas de duração. Os temas disponibilizados têm como base as pesquisas realizadas por profissionais que compõem o corpo docente da Escola Livre de Teatro.



Do total de vagas oferecidas, 50% serão direcionadas para ações afirmativas “PPI” (Preto, Pardo e Indígina) e Trans/Travesti. Além disso, 25% do total de vagas devem ser preenchidas por moradores de Santo André.



ELT - A Escola Livre de Teatro, equipamento da Secretaria de Cultura de Santo André, é um centro de formação, pesquisa e experimentação das linguagens teatrais de acesso público e gratuito. Criada em 1990, sua pedagogia é baseada em processos de pesquisa em que se propõe um caminho de construção da liberdade artística através de vivências teatrais que buscam relações de aprendizado horizontais, focadas em trajetórias artísticas.



Temas dos Terreiros de Estudo da ELT:



• Canto e musicalidade enquanto instrumentos de enfrentamento aos cotidianos

• Poesia transfigurada – ateliê de escrita da cena

• Com-pôr: syn-thesis dos sentidos e diálogo com a coralidade

• Dramaturgias do sonho, da memória e do inconsciente

• De que modo hei de narrar uma história inenarrável? Atuação cênica e o ato narrativo

• Corpo para jogo: estudos para se engendrar a cena

• Paisagens internas – labirinto de criação cênica

• Mover de dentro: quem?

• Experimentos para uma escrita afro corpórea

• Orí – gens: rítmo e poesia na diáspora africana

• A dimensão política da vida: entre o poder e a resistência

• Histórias do teatro