Após aprovação da vacina contra o coronavírus, famosos celebram e Anitta promete: 12 dias de festa

18/01/2021 | 11:10



Famosos celebraram a aprovação das vacinas no último domingo, dia 17. Depois do anúncio da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que permitiu o uso emergencial das vacinas Coronavac, feita pelo Instituto Butantan e Oxford, da Fiocruz, diversos artistas se manifestaram nas redes sociais. A cantora Anitta postou um vídeo no Instagram Stories e disse:

- Vacina! Gente, estou cheia de perguntas. Aonde é que a gente descobre em quanto tempo vacina todo mundo que está na linha de frente e aí pode botar os nossos familiares que são maiores de 60, tipo minha mãe, para tomar essa vacina? Amém! Eu sonhando com o mundo inteiro vacinado. Acho que eu ficaria na fila assim, sabe quando vai na fila de banco. Ficaria 700 dias na fila em pé esperando. Adoro fila. Que delícia de fila.

A cantora ainda apareceu dançando a música Bum Bum Tam Tam e disse que quer fazer um festival em sua casa para comemorar o aniversário de todas as pessoas que não puderam comemorar por causa da pandemia:

- Vai ser uma semana de festa. Pode dormir nos quartos, vai e volta. Festa rolando. Vários bolos... Na verdade, podem ser 12 dias de festa. Cada dia um signo, um bolo e parabéns.

O apresentador Luciano Huck também usou o Instagram para celebrar a notícia e escreveu:

Que esta cena se repita milhares e milhares de vezes, dia após dia, todos os dias. Que a vacina não seja motivo de disputa política. Queremos nosso dia a dia de volta, que mortes sejam evitadas, que as famílias parem de sofrer, que o país volte a andar para frente, tudo isso a vacina vai nos trazer. Dona Monica, obrigado pelo exemplo. Saúde, saúde e mais saúde.

A apresentadora Ana Maria Braga comentou sobre a aprovação da vacina no Instagram:

Eita que notícia boa!! É amanhã então, né? Não percam (quem entendeu, entendeu)

O cantor Mumuzinho e os atores Bruno Gagliasso e Leandra Leal comemoraram a notícia no Twitter.