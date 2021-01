Tiago Leifert anuncia que participantes do BBB21 serão divulgados na terça

18/01/2021 | 10:10



Os enigmas sobre o BBB21 não param! O apresentador do reality show, Tiago Leifert, anunciou no último domingo, dia 17, que os participantes da vigésima primeira edição do programa serão divulgados na terça-feira, 19 de janeiro, durante a programação da TV Globo. Tiago Leifert apareceu falando sobre o tema em um vídeo divulgado pela emissora.

Invasão

Também no domingo, dia 17, um vídeo divulgado no canal do Youtube Eddy Drone repercutiu nas redes sociais ao mostrar o que seria a sede do BBB21. O YouTuber Eddy Drone afirmou que sobrevoou a casa mais vigiada do Brasil, localizada nos Estúdios Globo, poucas semanas antes da estreia e disse:

- Eu já adianto que estou fazendo o meu melhor. Não sei se essa região, por ser muito afastada, tem algum bloqueio para celular ou alguma coisa assim. Meu sinal está horrível, não vou conseguir descer muito mais do que isso. Espero que vocês matem a curiosidade e vejam os bastidores, com os corredores aqui do lado.

Enigmas demais

Boninho, diretor do reality, também divulgou no Instagram uma foto enigmática sobre o programa, apenas com letras e números. A imagem gerou muitos comentários, inclusive da atriz Bruna Marquezine, que mostrou indignação por tanto mistério.

Ah pronto! Virou Escape60 agora.

A atriz comparou o reality show com um jogo no qual os participantes tem 60 minutos para decifrar o enigma de uma sala.

O BBB21 estreia na segunda-feira, dia 25 de janeiro.