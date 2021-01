Sesc reabre exposição 'Sala de Estar: Artistas do Acervo Sesc de Arte Brasileira'

Da Redação



18/01/2021 | 09:35



Com a intenção de promover diálogos e construir distintos conjuntos de relações estéticas, temáticas e afetivas, o projeto Sala de Estar – Artistas do Acervo Sesc de Arte Brasileira nasce de uma curadoria compartilhada com o público participante de atividades realizadas no Sesc São Caetano. Trata-se de cursos que possibilitam a imersão sobre os critérios que movem a seleção de obras artísticas para a produção de uma exposição, derivando de três recortes temáticos: Pessoas/Corpo exposto em 2020, Paisagens/Lugares que inaugura agora e Paisagens/Objetos com lançamento previsto para o segundo semestre de 2021.



A segunda edição da mostra envolveu profissionais do Sesc SP e artistas de São Caetano em processo compartilhado de curadoria, com discussões sobre a paisagem (como gênero da pintura e como forma conceituada de ver o mundo), tensões e negociações que envolveram o tema dos territórios e mapas, as enciclopédias e cartografias como forma de tornar visíveis as narrativas e experiências artísticas de exploração e investigação do espaço (no papel, na tela, na imagem, em objetos, na natureza) e a necessidade de registrar e recriar aquilo que foi visto no mundo.

Ao visitar ou ocupar a mostra, o visitante pode encontrar mais que um conjunto de trabalhos de diferentes épocas, linguagens, gêneros e estilos. As associações de trabalhos enfatizam também as motivações e questões sobre arte e as visões de mundo que deram origem aos critérios para definir, sempre em estado de negociação de pontos de vista, as estratégias para responder à questão: o que precisa ser visto agora?

Visitação:

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554 Santa Paula – São Caetano do Sul

De 18/1 a 26/3/21. Segunda à sexta, das 15h às 19h.

Ingressos: grátis

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Agendamentos pelo portal sescsp.org.br/saocaetano

Máximo 5 pessoas a cada 30min