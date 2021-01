Após flagra em Angra dos Reis, Gusttavo Lima revela tentativa de retomar casamento com Andressa Suita: Mulher que mais amo

18/01/2021 | 08:10



O domingo, dia 17, foi de comemoração para os fãs de Gusttavo Lima e Andressa Suita! Isso porque, um flagra dos dois juntos em um iate em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, deu o que falar na internet!

Após a imagem viralizar, Gusttavo Lima se pronunciou sobre o encontro com e ex-esposa e mãe de seus filhos, confirmando que está tentando retomar o casamento.

- Ela está aqui do meu lado. Leo. Vou ser bem sincero. Ela é a mãe dos meus filhos. Mulher que eu mais amo neste mundo. Ainda é muito cedo para falar em volta. Convidei Andressa para passar um fim de semana comigo, e ela veio. Em nome dos nossos filhos, resolvemos nos encontrar, disse ele em entrevista a Leo Dias.

A responsável pelo flagrante foi Alice de Jesus, fã dos artistas e que também curtia dia de sol em Angra. Nas redes sociais, ela publicou uma série de fotos com os dois e afirmou que teve a aprovação de Suita para divulgar as imagens.

- Juro que não sabia que ia ter essa repercussão toda por causa dessa foto. Falei para a Andressa que se ela quisesse eu não ia postar a foto dela, só a nossa com o Gusttavo Lima. Postei stories só com o Gusttavo e os dela cortei porque até então os dois estavam lá no privado, bonitinhos... Mas ela falou que não tinha problema. E postei. Já mandei mensagem para ela e pedi desculpa. Mas não é segredo para ninguém que todos nós, fãs deste casal, estamos torcendo para que eles voltem, contou ela no Instagram Stories.

Andressa e Gusttavo anunciaram o fim do casamento, que já durava há cinco anos, em outubro de 2020. Os dois são pais de Gabriel e Samuel. Dois meses após o término, eles assinaram o divórcio.

Gusttavo Lima estaria em Angra dos Reis negociando a compra de uma ilha no local. As propriedades variam entre cinco milhões e podem chegar a custar 16 milhões de reais.