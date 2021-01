Movimento suprapartidário faz ato pró-impeachment de Bolsonaro em Brasília

17/01/2021 | 19:26



Cerca de 100 pessoas participaram na tarde deste domingo, 17, de um ato pró-impeachment do presidente Jair Bolsonaro e pela vacina contra covid-19, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto. O ato "Impeachment na Rua" foi organizado por um movimento suprapartidário e consistiu numa performance artística, em que uma pessoa vestida de "morte", carregando uma foice nas mãos, ia "matando" outros participantes do protesto.

Na última sexta-feira, 15, os partidos de oposição da Câmara anunciaram a intenção de protocolar um pedido coletivo de impeachment contra o presidente Bolsonaro, assinado por Rede, PSB, PT, PCdoB e PDT. Juntos eles reúnem 119 deputados. A pressão nas redes sociais para que autoridades tomem providências contra o presidente também cresceu nos últimos dias, com a repercussão do colapso no sistema de saúde em Manaus. Na noite de sexta, foi realizado em vários pontos do País um panelaço contra o presidente.